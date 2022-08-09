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Новости 18:36

Один человек погиб в результате взрывов в Крыму

фото ЗакС политика Один человек погиб в результате взрывов в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы в районе Новофедоровки днем 9 августа унесли жизнь одного человека. Чиновник, выразив соболезнования близким погибшего, пообещал предоставить им материальную помощь. Эвакуированы, по его словам, только ближайшие к военному аэродрому дома. Ущерб от инцидента специалисты еще не посчитали.

"Основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", - написал Аксенов.

Согласно сообщению от Минобороны, на которое ссылается "Интерфакс", на аэродроме "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы.

UPD 19:20 Число пострадавших, по последним данным республиканского Минздрава, составило шесть человек


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