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Новости 19:40

Комстрой одобрил строительство школы в Сосновой поляне

фото ЗакС политика Комстрой одобрил строительство школы в Сосновой поляне

Депутат петербургского парламента Андрей Алескеров получил ответ от чиновников из комитета по строительству, касающийся возведения школы на Петергофском шоссе. Справедливоросс в своем Telegram-канале пишет, что Профильный комитет одобрил проект и обратился в комитет по экономической политике с предложением предусмотреть в расходной части бюджета средства на строительство образовательного учреждения. По мнению комстроя, проект целесообразно реализовать в 2023-2025 годах. 

Теперь судьба будущей школы должна будет решиться на заседании межведомственной комиссии.

"Держим вопрос на контроле, в том числе, на нулевых чтениях, если потребуется – подадим поправку к проекту закона о бюджете на 2023 год", - пообещал парламентарий, избранный от юго-западной части города.

В случае, если проект школы на 825 мест окончательно утвердят, ее должны будут возвести севернее перекрестка с улицей Пограничника Гарькавого.


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  

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