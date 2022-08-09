ФАС выявила "межрегиональный" картель на рынке медоборудования

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы обнаружили признаки картельного сговора в действиях одиннадцати организаций, занятых в сфере поставок медицинского оборудования. Как сообщает пресс-служба ФАС, государственные контракты с ними заключали учреждения на территории семнадцати регионов страны: от Петербурга до Хабаровского края.

Нарушителями ведомство признало ООО "Битест", ООО "МедиаТрейд", ООО "Импульсмед", ООО "Медгород", ООО "Империя", ООО "Оллтест", ООО "Глобал Парк", ООО "Маджести", ООО "Трастмед", ООО "Нарколаб" и ООО "Фармпост". Общая сумма сделок, совершенных в результате картельного соглашения, составила более 125 млн рублей. Из перечисленных три юрлица добровольно заявили в ФАС о нарушении ими законодательства о конкуренции.

В числе прочего компании поставляли государственным организациям диагностические аппараты для выявления следов алкоголя и психотропных веществ.