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Новости 9 августа, 20:39

ФАС выявила "межрегиональный" картель на рынке медоборудования

фото ЗакС политика ФАС выявила "межрегиональный" картель на рынке медоборудования

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы обнаружили признаки картельного сговора в действиях одиннадцати организаций, занятых в сфере поставок медицинского оборудования. Как сообщает пресс-служба ФАС, государственные контракты с ними заключали учреждения на территории семнадцати регионов страны: от Петербурга до Хабаровского края.

Нарушителями ведомство признало ООО "Битест", ООО "МедиаТрейд", ООО "Импульсмед", ООО "Медгород", ООО "Империя", ООО "Оллтест", ООО "Глобал Парк", ООО "Маджести", ООО "Трастмед", ООО "Нарколаб" и ООО "Фармпост". Общая сумма сделок, совершенных в результате картельного соглашения, составила более 125 млн рублей. Из перечисленных три юрлица добровольно заявили в ФАС о нарушении ими законодательства о конкуренции. 

В числе прочего компании поставляли государственным организациям диагностические аппараты для выявления следов алкоголя и психотропных веществ.


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