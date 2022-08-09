Суд арестовал фигуранта дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа

В Москве по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 201.1 УК) арестовали экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника, передает ТАСС. Он имеет статус подозреваемого и пробудет под стражей как минимум до 2 октября.

Пресс-служба Лефортовского суда не стала вдаваться в подробности дела. Вменяемая Мельнику уголовная статья обычно инкриминируется начальникам, которые извлекали личную выгоду из служебного положения, причиняя существенный вред интересам общества и государству. Арестанту грозит до восьми лет заключения.

Возглавлявшаяся подследственным РКСС была учреждена "Рособоронэкспортом" и группой "Атлантис" для обеспечения кибербезопасности государства. Информагентство указывает, что как минимум с 2019 года организация стала испытывать серьезные финансовые проблемы.