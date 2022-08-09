ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9 августа, 20:58

Суд арестовал фигуранта дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа

фото ЗакС политика Суд арестовал фигуранта дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа

В Москве по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 201.1 УК) арестовали экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника, передает ТАСС. Он имеет статус подозреваемого и пробудет под стражей как минимум до 2 октября.

Пресс-служба Лефортовского суда не стала вдаваться в подробности дела. Вменяемая Мельнику уголовная статья обычно инкриминируется начальникам, которые извлекали личную выгоду из служебного положения, причиняя существенный вред интересам общества и государству. Арестанту грозит до восьми лет заключения.

Возглавлявшаяся подследственным РКСС была учреждена "Рособоронэкспортом" и группой "Атлантис" для обеспечения кибербезопасности государства. Информагентство указывает, что как минимум с 2019 года организация стала испытывать серьезные финансовые проблемы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама