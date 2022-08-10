В Петербурге силовики задержали заподозренного в серии лжеминирований подростка

Сотрудники регионального Центра "Э" задержали 14-летнего петербуржца, который подозревается в серии лжеминирований, пишет "Фонтанка".

По версии силовиков, в период с апреля по май подросток, используя почтовые домены yandex.ru, рассылал в школы, магазины, музеи и другие объекты сообщения взрывоопасного характера.

В результате его действий прерывалась деятельность гимназии № 610 на Малом проспекте Петроградской стороны, Эрмитажа, городской больницы Святого Николая Чудотворца, Петропавловской крепости и других учреждений. По каждому эпизоду возбуждались уголовные дела.

В ходе обыска у молодого человека изъяли телефон, компьютер, флешку, тетрадку. Самого его отпустили под подписку о невыезде.