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Новости 10:26

Смольный выделил 26 млн рублей на "переориентацию экспортных потоков на дружественные страны"

фото ЗакС политика Смольный выделил 26 млн рублей на "переориентацию экспортных потоков на дружественные страны"

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о субсидировании "Санкт‑Петербургского центра поддержки экспорта": организации из бюджета города выделили 26 млн рублей, информирует пресс-служба Смольного.

"Поможем петербургским компаниям в переориентации экспортных потоков на дружественные страны – государства Азии, Африки, Латинской и Южной Америки", – поведал о цели предоставления бюджетных средств Беглов.

Градоначальник добавил, что в нынешнем времени следует не только обозначить стратегию продвижения петербургской продукции на "дружественные" рынки, но также проработать вопросы логистики и сертификации.

Центр будет оказывать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются экспортной деятельностью.


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