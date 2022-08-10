Смольный выделил 26 млн рублей на "переориентацию экспортных потоков на дружественные страны"

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о субсидировании "Санкт‑Петербургского центра поддержки экспорта": организации из бюджета города выделили 26 млн рублей, информирует пресс-служба Смольного.

"Поможем петербургским компаниям в переориентации экспортных потоков на дружественные страны – государства Азии, Африки, Латинской и Южной Америки", – поведал о цели предоставления бюджетных средств Беглов.

Градоначальник добавил, что в нынешнем времени следует не только обозначить стратегию продвижения петербургской продукции на "дружественные" рынки, но также проработать вопросы логистики и сертификации.

Центр будет оказывать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются экспортной деятельностью.