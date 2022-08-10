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Новости 11:07

Комздрав: В Петербурге растет спрос на прохождение вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика Комздрав: В Петербурге растет спрос на прохождение вакцинации от COVID-19

В петербургском комитете по здравоохранению известили о росте желающих пройти вакцинацию от коронавируса: за последние две недели вдвое увеличилось количество горожан, которые привились от COVID-19.

В то же время, отметил глава комздрава Дмитрий Лисовец, в городе не наблюдается прежнего дефицита талончиков на вакцинацию. На сегодняшний день в наличии свыше 75 тысяч свободных записей. Наибольшее количество свободных номерков – в Невском (более 13 тысяч) и Калининском (более 10 тысяч) районах.

Районным центрам здравоохранения предписано увеличить количество талонов на вечернее время – с 18:00 до 20:00. 

 


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