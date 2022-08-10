В Петербурге в режиме простоя из-за неработающих предприятий оказались более 11 тысяч человек

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников отчитался у себя в Telegram-канале об изменениях, которые городская экономика претерпела в течение последних дней.

К примеру, он рассказал, что количество официально неработающих петербуржцев в течение прошлой недели сократилось довольно незначительно – с 16 912 до 16 851 человека. При этом из-за простаивающих предприятий в простое находятся 11 115 работников. На неполной занятости при этом трудятся 4529 человек на 81 заводе.

Большая часть приостановивших работу компаний затрагивают автомобильную промышленность (79%), 9% – торговлю, 4% – транспорт.

В городской службе занятости заявили о необходимости 35 698 различного рода специалистов. С начала года на работу устроились 27 548 человек (+1474 за минувшую неделю).