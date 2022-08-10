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Новости 12:58

В вузы Петербурга подали рекордные 776 тысяч заявлений на поступление

фото ЗакС политика В вузы Петербурга подали рекордные 776 тысяч заявлений на поступление

Руководитель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов известил, что в нынешнем году в петербургские вузы подали рекордные 776 тысяч заявлений на поступление: в прошлом году количество было на 70 тысяч меньше.

В текущем году 565 тысяч абитуриентов захотели учиться на бюджете, в прошлом году таковых было 516 тысяч.

"Число заявлений доходило до 18,9 на место. В 2021-м, напомним, на каждое место претендовали в среднем 17,6 человека. В технических вузах число заявлений доходило до 55,31 на место. На экономические специальности – до 45,44 заявлений на место, на медицинские – до 15,78", - представил данные Максимов.

Наибольшее количество абитуриентов в этом году захотели учиться по специальности "Педиатрия" – 917 человек, 129 человек боролись за место по направлению "Актёрское искусство", а на факультеты, связанные с цифровыми технологиями, конкурс достигал 50 человек.

Примечательно, что среди поступающих 76% – иногородние абитуриенты. Также в городе на Неве желают учиться 9,5 тысяч иностранцев.


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