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Новости 15:31

Скончался историк архитектуры, бывший зампред КГИОП Борис Кириков

фото ЗакС политика Скончался историк архитектуры, бывший зампред КГИОП Борис Кириков

Петербургский краевед и историк Борис Кириков, в 1996-2008 годах работавший заместителем главы КГИОП, ушел из жизни на 74-м году жизни, о чем сообщила пресс-служба комитета.

Помимо написания научных публикаций и госслужбы, историк входил в состав президиума петербургского отделения ВООПИиК, Совет по сохранению культурного наследия и Градостроительный совет Петербурга.

Кириков - автор книги "Архитектура петербургского модерна" и вместе с градозащитницей Маргаритой Штиглиц соавтор труда "Архитектура ленинградского авангарда".

"При непосредственном участии Бориса Михайловича был утвержден действующий по сей день наиболее полный и научно обоснованный перечень расположенных в Санкт‑Петербурге объектов культурного наследия. <...> Все, кто знал Бориса Михайловича, всегда будут помнить его невероятное обаяние, жизнелюбие, деликатность и тонкое чувство юмора", - пишут об ученом на сайте КГИОП его бывшие коллеги.

В последние тринадцать лет жизни Кириков возглавлял петербургский филиал НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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