На севере Петербурга частично благоустроят Любашинский сад

В Калининском районе Петербурга началось комплексное благоустройство южной части Любашинского сада, на которое 10 августа выдала ордер Государственная административно-техническая инспекция.

Как сообщается на сайте Смольного, до середины октября подрядчик должен будет модернизировать тропинки, установить новые скамейки, спортивное и игровое оборудование, высадить дополнительные деревья и кусты.

Кроме того, в восстановлении нуждается газон в зеленой зоне. Наконец, исполнители работ из ООО "Заслон-Инжиниринг" приведут в порядок плиточное, полимерное и асфальтовое покрытие. Работы заказала районная администрация.

Любашинский сад ограничен улицей Замшина, Полюстровским проспектом и проспектом Металлистов.