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Новости 17:48

Смольный подготовил список продукции для импортозамещения

фото ЗакС политика Смольный подготовил список продукции для импортозамещения

Администрация Петербурга подготовила проект постановления с перечнем продукции, которая нужна для импортозамещения. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы 10 августа.

В проекте постановления сказано, что он подготовлен для реализации федеральных инициатив. Речь в документе идет о возможности отдать государственные земли юридическим лицам или гражданам России в аренду без проведения торгов. Это возможно в случае, если на выделенной территории будут создавать продукцию, необходимую для импортозамещения во время введенных санкций.

В перечне проекта постановления перечислено 27 отраслей промышленности, которые могут производить такие товары. Среди них музыкальные инструменты и звуковое оборудование, продукция судостроения, бурильные установки, холодильное оборудование и другое. Также в документе указаны коды самих продуктов для импортозамещения. В их числе коды, которые относятся к громкоговорителям, изделиям из бумаги и картона, изделия из резины и другое.

Если перечень утвердят, то документ вступит в силу в день его официального опубликования. Действие постановления истекает с началом 2023 года. 

София Саттарова


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