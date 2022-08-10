За неделю в России сильнее всего подорожали сахар и баранина

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 2 по 8 августа. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,08%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,87%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на один процент. Наибольший рост в розничной цене показали сахар (+0,76%), баранина (+0,67%), консервы овощные для детского питания (+0,33%), маргарин (+0,2%), сливочное масло (+0,16%) и свинина (+0,15%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю свекла (-7,56%), морковь (-7,35%), огурцы (-6,52%), капуста (-4,97%), картофель (-4,64%), бананы (-4,08%) и помидоры (-2,79%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали мужские футболки и майки (+0,49%), смартфоны (+0,45%), отечественные легковые автомобили (+0,44%), телевизоры (+0,43%), спички и спортивные костюмы для школьников (+0,38%), туалетное мыло (+0,28%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 15,01%, а продовольственная – 16,61%.