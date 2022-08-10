Основанная лидером "Новых людей" в ЗакСе компания купила участок в Пушкине

Компания АО "Дом.РФ" продала с аукциона земельный участок в Пушкине по адресу шоссе Подбельского, 7, о чем пишет "Деловой Петербург". На участие в торгах поступила только одна заявка, от компании "Колвэй", которую в 1993 году основал нынешний депутат ЗакСа Дмитрий Павлов. Договор с новым владельцем участка площадью 5,35 га подпишут в течение месяца, рассказал гендиректор ООО "Колвэй Центр" Александр Перфильев.

"Согласно градостроительным регламентам, здесь допускается коммерческая застройка, также может быть реализован проект малоэтажного жилищного строительства", - добавил он.

Офис компании расположен неподалеку от приобретенной земли, поэтому, по словам Перфильева, его коллегам понятно, "как именно надо развивать эту территорию". Стартовая цена лота на торгах составила 111,55 млн рублей. Условия процедуры предусматривали продажу недвижимости единственному заявителю по начальной цене.

Отметим, что Павлов до своего избрания в ЗакС в течение семи лет входил в муниципальный совет МО "Город Пушкин".