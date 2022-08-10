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Новости 20:17

В Ленобласти отметили востребованность экологической милиции

фото ЗакС политика В Ленобласти отметили востребованность экологической милиции

Учрежденная в январе экологическая милиция Ленинградской области нашла отклик у населения, о чем сообщила 10 августа пресс-служба регионального правительства, которое подвело промежуточные итоги работы структуры. С начала года сотрудники экомилиции совершили более 600 выездов в восемнадцати районах области. Специалистов вызывали через социальные сети и "зеленую линию" регионального управления Госэконадзора.

"Чаще всего неравнодушные ленинградцы оперативно передают сведения по экопреступлениям: незаконному размещению строительных отходов на землях лесного фонда или в придорожной зоне, организации стоков в водоемы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за семь месяцев работы ведомства его представители совершили более тридцати инспекций совместно с жителями. Как правило, в ходе таких рейдов участники брали пробы воздуха.

С января проверки мусоровозов привели к 66 административным штрафам, назначенным за отсутствие необходимых документов.


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