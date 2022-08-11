В Репино на месте дач Дома творчества композиторов постоят SPA-санаторий

На территории Репино появится новый SPA-комплекс, который возведут на месте дач Дома творчества композиторов, пишет "РБК-Петербург". Объект расположится по адресу: Приморское шоссе, 471, лит. Х.

Днём ранее, 10 августа, проект будущего места отдыха граждан изучил Градостроительный совет Петербурга. Санаторий будет включать в себя четыре четырёхэтажных корпуса, а его территория займёт почти 10 тысяч кв. метров.

Основными профилями санатория будут кардиология и неврология. Одновременно там смогут проживать до 223 человек.

Уточняется, что на месте сохранят все имеющиеся деревья.

Стоимость строительства не разглашается, однако эксперты оценивают объём инвестиций в 110-130 тысяч рублей за квадратный метр.

Над разработкой проекта трудилось архитектурное бюро "А.Лен" по заказу ООО "Лайм".

Дом творчества композиторов в Репино был учреждён немногим позже после ВОВ. Он включал в себя главный корпус с обеденным залом, пансионат с номерами, двухэтажные коттеджи и отдельные дома с залами для репетиций.

Фото: Архитектурное бюро "А.Лен"