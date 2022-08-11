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Новости 10:28

Солиста "Курары" оштрафовали за дискредитацию армии из-за пацифистской фразы на концерте

фото ЗакС политика Солиста "Курары" оштрафовали за дискредитацию армии из-за пацифистской фразы на концерте

Солист екатеринбургской рок-группы "Курара" Олег Ягодин получил 40 тысяч рублей штрафа по административной статье о дискредитации российской армии за пацифистскую фразу, сказанную со сцены во время концерта, информирует 66.ru.

Поводом для составления протокола на Ягодина послужили слова, которые он произнёс во время выступления группы на фестивале Ural Music Night 24 июня.

По мнению правоохранителей, музыкант негативно высказывался по отношению к Вооруженным Cилам РФ и лично президенту Владимиру Путину.

Во время заседания адвокаты Ягодина отметили, что полиция не предоставила никаких свидетельств, которые бы подтвердили обвинение.

Напомним, ранее "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, опубликовала список музыкантов, чьи выступления "нежелательны" ввиду их критического отношения к военной спецоперации. Группа "Курара" в перечне отсутствует.


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