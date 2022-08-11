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Новости 10:55

Власти Запорожской области Украины заявили о готовности провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября

фото ЗакС политика Власти Запорожской области Украины заявили о готовности провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября

Новый руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий известил, что власти региона хотели бы провести народный плебисцит о вхождении в состав России 11 сентября, пишут "Известия".

"Я дал поручение провести подготовку к референдуму, мы запустили процедуру. Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов", - поделился мнением Балицкий.

Кроме того, Балицкий предположил, что плебисцит в Запорожье можно было бы совместить с аналогичными процедурами в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

"Я общаюсь с руководителями [республик]. Мы, конечно, хотели бы провести его совместно", - резюмировал Балицкий.

Не так давно руководство обозначенного украинского региона подписало указ о проведении народного голосования по вопросу присоединения к РФ.


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