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Новости 11:57

В Роспотребнадзоре оценили влияние "петербургского" COVID-штамма "дельтакрон" на общую эпидобстановку

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре оценили влияние "петербургского" COVID-штамма "дельтакрон" на общую эпидобстановку

Обнаруженный в Северной столице новый гибридный штамм COVID-19 "дельтакрон" (сочетание "дельты" и "омикрона") пока не сильно сказывается на общей эпидемической обстановке ни в Петербурге, ни в Москве, заявили в Роспотребнадзоре.

В городе на Неве официально выявлены пять случаев заражения обозначенным штаммом, в столице – один, отчитались в санитарном ведомстве.

"Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По наблюдениям специалистов, причин констатировать, что новая мутация быстрее других подвидов коронавируса приводит к тяжёлому течению болезни, на данный момент нет.

Резюмируя, в российском санитарном ведомстве призвали американских коллег, которые обеспокоились появлением нового штамма, внимательнее следить за собственной COVID-обстановкой.


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