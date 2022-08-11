Думские либерал-демократы предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думой выступили с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) россиян до 30 тысяч рублей, делятся "Известия". Соответствующий проект закона может быть одобрен до 1 января 2023 года.

Коррективы предлагается внести в ст. 1 закона "О минимальном размере оплаты труда".

Либерал-демократы отметили, что в стране МРОТ гораздо ниже европейских показателей, поэтому их предложение как никогда актуально.

"Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости", — указывается в пояснительной документации к законотворческой инициативе ЛДПР.

Благодаря повышению МРОТ, подытожили авторы задумки, можно будет нивелировать последствия инфляции и снизить общий уровень бедности в стране. Согласно предварительных расчётов, на эти цели из бюджета РФ следует выделить 1,16 тлрн рублей.