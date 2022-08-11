Смольный потратит до 900 тысяч рублей на радиоэфир для молодежи

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга собирается потратить на создание разговорных подкастов для молодежи до 900 тысяч рублей. Чтобы их послушать, молодым людям понадобится радиоприемник. Закупку на востребованный формат опубликовали 10 августа 2022 года.

Всего комитет закажет шесть эпизодов разговорного шоу длительностью от 20 до 30 минут. Выйти в эфир планируют до середины декабря. Перед интервью, в социальных сетях радиостанции должен быть анонс передачи с краткой презентацией гостя и темы беседы. Говорить будут в вечерний прайм-тайм - в промежуток с 17:00 до 18:00.

Для представителей молодого поколения, которые по каким-то причинам не смогут настроить радиоприемник на нужную волну, исполнитель обязуется наладить видеотрансляцию.

Согласно аукционной документации, закупку проводят для оказания содействия в развитии деятельности органов молодежного самоуправления Петербурга.

По данным опроса ВЦИОМ 2021 года, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в большинстве своем не слушают радио. Лишь 32% респондентов на вопрос ответили положительно.

Константин Леньков