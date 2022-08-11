Прокуратура потребовала поставить на учёт несколько исторических оград в Кронштадте

По требованию прокуратуры в Кронштадте поставили на учёт несколько исторических оград, являющихся объектами культурного наследия. Речь идёт об ограждениях, идущих вдоль домов на улицах Советская и Макаровская, информирует пресс-служба ведомства.

После проведённой сотрудниками районной прокуратуры проверки установилась, что каменные ограды на обозначенных улицах не имеют собственников и пребывают в запустении, несмотря на свой охранный статус.

В ведомстве отметили, что администрация Кронштадтского района не приняла необходимых мер по постановке на учёт памятников, в связи с чем их никто не приводил в порядок в течении долгого времени.

Как итог, главе райадминистрации внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, заключили в прокуратуре.