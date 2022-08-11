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Новости 14:57

Главный градостроитель Петербурга: Генплан не определяет сроков строительства метро

фото ЗакС политика Главный градостроитель Петербурга: Генплан не определяет сроков строительства метро

Главный градостроитель ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" Юрий Бакей заявил, что Генеральный план Петербурга в вопросе строительства новых станций метро не определяет конкретных сроков начала работ. Об этом он заявил на пресс-конференции "Интерфакса" 11 августа. 

- Генеральный план фактически формулирует цели и задачи. Это не документ, к которому прикладывается некая бюджетная ведомость, в которой написан, сколько средств выделяется на решение каждого элемента. Это просто та необходимость, которая нужна городу в случае его развития в соответствии с этим планом, освоением территорий, - сказал Бакей. 

Градостроитель отметил, что кольцевая ветка метро, которая описана в предложенном проекте Генплана, уже была в проекте 2005 года. 

Напомним, согласно нынешнему проекту, планируется открыть 89 новых станций метрополитена. Общая протяженность линий, как сообщал губернатор Александр Беглов, будет увеличена на 139 километров. Генеральный план рассчитан до 2040 года.  

Константин Леньков


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