Лидера группы "Порнофильмы" проверят на экстремизм в социальных сетях

Подмосковная полиция проведет проверку письменных высказываний солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, оставленных им в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам не названного правоохранителя, первоначально заявление было подано в московскую полицию, но потом его отдали сотрудникам МВД по месту жительства музыканта, прописанного в Дубне.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале утверждает, что фамилия автора жалобы - Зубцовский.

Котляров известен своими остросоциальными песнями и неприятием военной спецоперации на Украине. Его страницу в соцсети "ВКонтакте" в нынешнем году заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

фото: Порнофильмы / YouTube