Депутат ЗакСа Зинчук рассказал про ночной конфликт с нелегальными торговцами

Депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции КПРФ Алексей Зинчук рассказал ЗАКС.Ру, как в ночь на 11 августа попал в отдел полиции после потасовки с нелегальными торговцами у станции метро "Гражданский проспект". По словам депутата, неизвестные хотели убрать ларьки накануне запланированной проверки.

По словам парламентария, в ночь на 11 августа он увидел, как некие граждане демонтируют незаконные ларьки. Зинчук давно борется с нелегальной торговлей на этой территории - пишет обращения в профильные комитеты, губернатору и в прокуратуру. 11 августа на место планировала выехать специальная комиссия, которая должна была проверить наличие незаконных объектов торговли. Депутат Зинчук начал подозревать, что предпринимателей кто-то предупредил и решил запечатлеть происходящее на видео. Он начал снимать автомобильные номера на грузовиках.

- Водителю эвакуатора не понравилось, что я его фотографирую. В начале пытались сбить телефон, чтобы я не снимал. Потом телефон сбили. Чуть-чуть футболку порвали. Когда полицию вызвали, один пытался в машину сесть уехать, - рассказал Зинчук.

Он отметил, что неизвестные во время конфликта отобрали у него телефон и повалили его на землю.

Представители правоохранительных органов, по словам Зинчука, задержали участников конфликта и доставили в отдел полиции. После того, как личность Зинчука была установлена, его отпустили из отдела полиции без какого-либо протокола. Его оппоненты остались в отделе полиции.

Видео ночного инцидента опубликовали в Telegram-канале Mash. На записи мужчина, похожий на Зинчука, снимает на телефон неизвестных рабочих, а также пытается помешать водителю одного из грузовиков уехать. На кадрах видно, что у него разорвана футболка. Позже мужчину на полицейском автомобиле увозят в неизвестном направлении. Во время конфликта в адрес человека, похожего на депутата, звучат упреки о том, что он якобы пьян.

Зинчук отметил, что в ту ночь сдал тест на наркотики и алкоголь. Депутат оказался трезв.

- Ничего такого. Ларьки все убраны у "Гражданки". Очень приятно смотреть. Эффективно, но шумно. Зато у нас нет незаконной торговли, - добавил депутат.

Константин Леньков