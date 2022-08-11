Взятки от подрядчиков Минобороны в Петербурге обернулись для сотрудника ведомства условным сроком

Ленинский районный суд Петербурга приговорил к шести годам условного срока экс-сотрудника 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Игоря Касминина по делу о получении многомиллионных взяток. Об этом сообщила 11 августа объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, Касминин вместе с коллегами создали преступное сообщество и в 2019-2020 годах получили пять взяток от застройщиков Минобороны в обмен на "выдачу заключений о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации" и непривлечение к административной ответственности. Общий объем фигурирующих в деле взяток, связанных со строительством объектов инфраструктуры Западного военного округа, составляет 4 млн рублей.

Помимо условного и испытательного сроков Касминину, заключившему сделку со следствием и полностью признавшему вину, предстоит выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.