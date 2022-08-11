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Новости 18:08

МВД объявило в розыск адвоката, защищавшую Эдуарда Лимонова и Илью Пономарева

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск адвоката, защищавшую Эдуарда Лимонова и Илью Пономарева

Адвоката Марию Архипову, в разные годы представлявшую интересы лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова и экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, объявили в федеральный розыск, на что обратила внимание "Ассоциация адвокатов России за права человека". На сайте МВД решение никак не мотивируется. Кроме того, силовики не направляли Архиповой повесток.

Ассоциация связывает событие с недавним публичным заявлением Архиповой, предложившей президентам России и Украины провести мирные переговоры. Объявление ее в розыск коллеги юристки воспринимают как акт давления на профессиональное сообщество и как преследование за гражданскую и политическую позицию.

В течение своей карьеры 43-летняя Архипова участвовала в судах по так называемым "манежному" и "болотному" делам, возбуждавшимся после уличных демонстраций.


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