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Новости 11 августа, 18:55

Россельхознадзор отрицает политическую составляющую в запрете молдавского импорта

фото ЗакС политика Россельхознадзор отрицает политическую составляющую в запрете молдавского импорта

Введенный 9 августа запрет на ввоз продукции молдавского растениеводства из 31 района страны не продиктован политическими соображениями, о чем заявили в Россельхознадзоре: чиновники утверждают, что требования ко всем международным поставщикам одинаковые.

"Обеспечение фитосанитарного благополучия России - приоритетная задача ведомства, распространение карантинных объектов может нанести непоправимый экономический урон плодоводству страны", - приводит "Интерфакс" позицию Россельхознадзора.

Из сообщения ведомства следует, что мера назревала уже давно. Отмечается, что за прошлый год каждая восьмая поставка содержала карантинный объект, а в июле нынешнего года в тринадцати партиях их нашли пять, включая три вида опасных насекомых.

Запрет вступит в силу 15 августа. С этого же дня прекратится ввоз в Россию различных семян из питомников Германии, Франции, Канады и Нидерландов.


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