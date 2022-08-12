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Новости 10:58

Чиновника из администрации Курортного района задержали по делу о махинациях с автостраховками

фото ЗакС политика Чиновника из администрации Курортного района задержали по делу о махинациях с автостраховками

Петербургские правоохранители задержали руководителя отдела по вопросам законности администрации Курортного района в рамках уголовного дела о махинациях с автомобильными страховками, информирует 78.ru.

Силовикам удалось выяснить возможную причастность 61-летнего чиновника к преступлениям после истории с угоном его BMW X5, чья рыночная стоимость на данный момент составляет около 5 млн рублей. По предварительным сведениям, подозреваемый мог сам украсть свой автомобиль, а помогали ему в этом подельники, которые занимаются мошенничеством и легализацией машин. У машины были перебиты серийные номера, после чего её перевезли в Москву, где её и удалось обнаружить.

Кроме сотрудника райадминистрации задержаны также трое жителей Белоострова, Сестрорецка и Петербурга. Двоих участников разбирательства отпустили под обязательство о явке, двоих оставили в отделе до выяснения всех обстоятельств дела. Примечательно, но у одного из мужчин шёл условный срок за махинации с хищениями средств со счёта в банке.

Согласно установленным данным, силовики вскоре смогут раскрыть и другие преступления: в квартирах подозреваемых в ходе обысков нашли "глушилки", 12 комплектов номеров, один из которых значится за угнанной машиной в Краснодарском крае, маркировочные наклейки, ключи от Cadillac, Nissan Murano, Mercedes Benz, Chevrolet Corvette, Audi Q7.


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