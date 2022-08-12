ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:28

Герхард Шрёдер подал в суд на правительство Германии, требуя возврата своих привилегий

фото ЗакС политика Герхард Шрёдер подал в суд на правительство Германии, требуя возврата своих привилегий

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер обратился в суд с иском , в котором потребовал от немецкого правительства возврата положенных ему, как бывшему руководителю бундестага, привилегий, информирует агентство DPA.

"Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае", — указывается в сообщении немецкого СМИ.

Политика среди прочего лишили офисных помещений с сотрудниками. Поводом для этого послужил отказ Шрёдера расставаться с руководящими постами в энергетических корпорациях России. Также его обвиняли в дружбе с Владимиром Путиным на фоне общего осуждения Германией военной спецоперации на Украине, которую последний начал.

При этом часть привилегий бывшему канцлеру всё же удалось сохранить: ему по-прежнему доступны личная охрана и пенсия. Невзирая на это, он намерен вернуть и отозванное.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама