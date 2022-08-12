Герхард Шрёдер подал в суд на правительство Германии, требуя возврата своих привилегий

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер обратился в суд с иском , в котором потребовал от немецкого правительства возврата положенных ему, как бывшему руководителю бундестага, привилегий, информирует агентство DPA.

"Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае", — указывается в сообщении немецкого СМИ.

Политика среди прочего лишили офисных помещений с сотрудниками. Поводом для этого послужил отказ Шрёдера расставаться с руководящими постами в энергетических корпорациях России. Также его обвиняли в дружбе с Владимиром Путиным на фоне общего осуждения Германией военной спецоперации на Украине, которую последний начал.

При этом часть привилегий бывшему канцлеру всё же удалось сохранить: ему по-прежнему доступны личная охрана и пенсия. Невзирая на это, он намерен вернуть и отозванное.