Baza: Красноярец стал фигурантом уголовного дела из-за комментария о шествии на 9 Мая

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела из-за высказывания с упоминанием шествия 9 Мая, сообщается в Telegram-канале Baza. Мужчине предъявлено обвинение в поддержке нацизма.

В сентябре прошлого года красноярец вступил в дискуссию в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте". Уже в этом году внимание на реплику мужчины обратил Центр "Э".

Сообщения красноярца в итоге отправили на психолого-лингвистическую экспертизу. Изучив содержимое фраз, эксперты сочли, что он слишком негативно отозвался о параде Победы. В рамках уголовного дела ему может грозить либо штраф, либо срок в колонии.