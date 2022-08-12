В Петербурге компанию наказали 200 тысячами рублей штрафа за самовольный снос исторического здания

Приморский райсуд Петербурга наказал рублём компанию "Нева Сити" за самовольный снос исторического здания, возведённого в 1917 году, информирует объединённая пресс-служба городских судов. Как итог, фирма получила 200 тысяч рублей штрафа по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культнаследия).

Дом находился на земельном участке на Выборгской набережной, 61. Территория расположена в границах исторически сложившихся центральных районов города. Зданием 1917 года постройки, равно как и обозначенным участком, владеет ООО "Нева Сити".

В ноябре прошлого года петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры изучил состояние здания и зафиксировал демонтаж конструкций здания.

Указывается, что ответчик на заседание суда не пришёл.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга