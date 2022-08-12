ЗакС Петербурга потратит на сокращение бумажного документооборота до 9,6 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается усовершенствовать электронный документооборот, чтобы сократить использование бумаги. На эти цели планируют потратить до 9,6 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 11 августа.

Новая система должна иметь функции создания резолюций и поручений, а также контроля их исполнения, создания и согласования проектов документов, формирования отчетности. Ввод новой системы пройдет в два этапа. Готовое решение ждут в ЗакСе не позднее середины декабря 2022 года.

Самой затратной частью тендера станет поставка системы. В частности, лицензии на программное обеспечение, которые оценили в 7,7 млн рублей. Еще 820 тысяч рублей выделят на ее развитие. Опытно-промышленную эксплуатацию оценили в 1 млн рублей. Прием заявок от поставщиков продлится до конца августа.

Напомним, закупку на создание системы в городском парламенте размещали в 2017 году. Тогда на это потратили 2,7 млн рублей. Контрактом занималось ООО "Офис-Док".

Константин Леньков