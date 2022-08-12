Между Тунисом и Петербургом возобновится прямое авиасообщение

Россия возобновляет прямое авиасообщение с Тунисом, информирует пресс-служба АТОР. Начиная с 17 августа рейсом авиакомпании Nouvelair отправится первый самолет из Монастира в Петербург.

В период до конца августа в африканскую страну улетят ещё два рейса, а начиная с сентября самолёты будут отправляться дважды в неделю.

Кроме того, с 19 августа два раза в неделю рейсы будут курсировать между Москвой и Монастиром — в среду и субботу.

"Рейс в Тунис носит чартерный характер, и по этой причине билетов в свободной продаже на текущий момент нет", — добавили также в АТОР.