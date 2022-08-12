ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:32

Между Тунисом и Петербургом возобновится прямое авиасообщение

фото ЗакС политика Между Тунисом и Петербургом возобновится прямое авиасообщение

Россия возобновляет прямое авиасообщение с Тунисом, информирует пресс-служба АТОР. Начиная с 17 августа рейсом авиакомпании Nouvelair отправится первый самолет из Монастира в Петербург.

В период до конца августа в африканскую страну улетят ещё два рейса, а начиная с сентября самолёты будут отправляться дважды в неделю.

Кроме того, с 19 августа два раза в неделю рейсы будут курсировать между Москвой и Монастиром — в среду и субботу.

"Рейс в Тунис носит чартерный характер, и по этой причине билетов в свободной продаже на текущий момент нет", — добавили также в АТОР.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама