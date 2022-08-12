В Петербурге временно изменятся маршруты трамваев № 20 и 21

В период с 13 по 15 августа в городе на Неве будут скорректированы маршрутов трамваев № 20 и 21, информирует пресс-служба "Организатора перевозок". Изменения вводятся ввиду работ по замене инженерных сетей.

Трамвай № 20 будет следовать от конечной остановки "Проспект Культуры" по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, площади Мужества, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, а далее – по привычному маршруту до конечной остановки "Площадь Ленина".

Трамвай № 21 будет идти от конечной остановки "Приморский проспект" по привычной трассе до Светлановской площади, а затем – по 2-му Муринскому проспекту, площади Мужества, Политехнической улице до конечной остановки "Кушелевка".