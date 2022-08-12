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Новости 15:18

В Петербурге открыли первый лагерь для семей с ВИЧ

фото ЗакС политика В Петербурге открыли первый лагерь для семей с ВИЧ

В Курортном районе Петербурга начал работу первый в истории города лагерь для семей с больными ВИЧ, о чем сообщает ТАСС. Его организовали на три дня для оказания психотерапевтической помощи людям, столкнувшимся с болезнью. Для пятидесяти участников проекта (взрослых с диагнозом ВИЧ и их близких родственников) проводят тренинги и создают группы поддержки.

"Люди смогут вырваться из своих четырех стен, где они живут со своей проблемой наедине. Особый упор в работе - укрепление семейных отношений. У нас также будут ежедневные зарядки, игры. Специальная программа для детей", - рассказал организатор лагеря Сергей Шагалеев.

По его наблюдениям, одна из главных проблем людей с диагнозом ВИЧ - страх общественного суждения, который нуждается в преодолении при помощи волонтеров и психологов. В планы Шагалеева входит повторение эксперимента в случае его успешности, поскольку в городе насчитываются тысячи ВИЧ-положительных граждан.


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