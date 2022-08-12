Против нижегородского пастафарианца возбудили дело о фейках про армию

Нижегородский активист и представитель "Церкви летающего макаронного монстра" Алексей Оношкин стал фигурантом дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК), передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

С начала военной спецоперации РФ на Украине Оношкин стал ее активным критиком, выражая свою позицию на персональной странице в соцсети "ВКонтакте". К уголовному преследованию активиста привел его пост, посвященный событиям в Мариуполе. Теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Нынешней весной нижегородца принудительно помещали в психиатрический стационар, где он провел почти три месяца. Медики проверяли его на склонность к суициду.