ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:32

Против нижегородского пастафарианца возбудили дело о фейках про армию

фото ЗакС политика Против нижегородского пастафарианца возбудили дело о фейках про армию

Нижегородский активист и представитель "Церкви летающего макаронного монстра" Алексей Оношкин стал фигурантом дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК), передает Telegram-канал "Осторожно, новости". 

С начала военной спецоперации РФ на Украине Оношкин стал ее активным критиком, выражая свою позицию на персональной странице в соцсети "ВКонтакте". К уголовному преследованию активиста привел его пост, посвященный событиям в Мариуполе. Теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Нынешней весной нижегородца принудительно помещали в психиатрический стационар, где он провел почти три месяца. Медики проверяли его на склонность к суициду.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама