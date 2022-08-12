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Новости 16:45

Тетердинко торопит СК с расследованием дела о нападении мигрантов на ребенка

фото ЗакС политика Тетердинко торопит СК с расследованием дела о нападении мигрантов на ребенка

Депутат Госдумы от Петербурга Александр Тетердинко заявил о том, что взял на личный контроль инцидент на юго-западе города, в ходе которого морально пострадал 13-летний мальчик. Событие имело место на улице Маршала Казакова 8 августа, когда двое мужчин попытались применить сексуальное насилие к юному петербуржцу и были остановлены прохожими. Пресс-служба регионального отделения "Единой России" утверждает, что к мальчику приставали мигранты, находившиеся под воздействием алкоголя.

"Наш город толерантен к приезжим, но последним нужно помнить, что, находясь в гостях, вы должны соблюдать нормы приличия и быть законопослушными. Иначе всё может обернуться уголовным делом и реальным сроком лишения свободы", - прокомментировал происшествие Тетердинко в своем Telegram-канале.

Единоросс обратился в СК с просьбой оперативно расследовать преступление, совершенное на его избирательной территории.


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Упоминаемые персоны
Тетердинко Александр Павлович 

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