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Новости 17:01

Охраняющим границу с Украиной чекистам будут засчитывать один день службы за два

фото ЗакС политика Охраняющим границу с Украиной чекистам будут засчитывать один день службы за два

Президент Владимир Путин подписал указ, изменяющий порядок оплаты труда пограничников. Речь в документе идет о сотрудниках ФСБ, охраняющих границу с Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Таким пограничникам один день службы предписывается засчитывать за два. 

Кроме того, в случае госпитализации, связанной с полученными на посту увечьями, охраняющим российско-украинскую границу чекистам будут засчитывать проведенное в медучреждении время "из расчета один месяц военной службы за два месяца".

Действие нормативного акта распространяется на весь период военной спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Полный текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.


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