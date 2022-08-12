Депутаты ЗакСа хотят разрешить тратить "материнский капитал" на обучение у ИП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" внесли в парламент законопроект об изменении документа о "материнском капитале". Бумага опубликована на сайте ЗакСа, ее авторами указаны Всеволод Беликов, Андрей Малков, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков.

Они предлагают разрешить тратить "материнский капитал" на оплату обучения ребенка у индивидуальных предпринимателей, имеющих необходимую лицензию. Сейчас эти деньги можно тратить на обучение только в образовательных организациях "независимо от их организационно-правовых форм". Средства можно направить только на ребенка до 18 лет или самим ребенком до его 23 лет, уточняется в законе.

В материалах к законопроекту его авторы не уточняют, для чего необходимы предложенные изменения. Также не прописано, какие именно индивидуальные предприниматели могут оказывать образовательные услуги.