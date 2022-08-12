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Новости 18:34

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Государственное собрание Мордовии внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на рекламу оборудования для самогоноварения.

В пояснительной записке к нормативному документу приводятся статистические данные, согласно которой треть крепкого алкоголя в России реализуется нелегально. Этот высокий показатель, как следует из текста, напрямую связан с работой маркетологов.

"Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)", - полагают депутаты.

В мотивировочной части инициативы ее авторы акцентируют свое внимание в том числе и на экономической стороне вопроса, а именно на недополучаемых региональными бюджетами средствах от продажи алкоголя.


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