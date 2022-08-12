Сайту Twitch грозит штраф до 4 млн рублей из-за неудаления "фейков" о спецоперации

Роскомнадзор составил повторный протокол в отношении администрации стримингового сервиса Twitch: ее вновь обвиняют в неудалении запрещенной в РФ информации. В данном конкретном случае имеются в виду так называемые фейки о военной спецоперации на Украине, уточняет пресс-служба ведомства.

По ч.2 ст.13.41 КоАП сервису грозит штраф в диапазоне от 800 тысяч до 4 млн рублей. Несоблюдение законодательства, отмечает регулятор, ведет к тому, что поисковики в своей выдаче специальным образом маркируют сайты-нарушители. Это называется "мерами понуждения информирующего характера".

Роскомнадзор напоминает, что к компании Twitch имеются и другие претензии: например, она отказывается локализовать данные российских пользователей, за что уже была оштрафована в июне на 2 млн рублей.