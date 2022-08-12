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Новости 19:32

Петербургские градозащитники недовольны переносом заседания по аварийной даче Шауба

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники недовольны переносом заседания по аварийной даче Шауба

Приморский районный суд провел еще одно заседание, посвященное судьбе дореволюционной дачи Шауба в Ольгино. Как сообщает Telegram-канал "Живой город", в качестве временной меры суд обязал собственника объекта обнести его забором, чему собираются поспособствовать представтели КГИОП. Этим решением и ограничилось слушание, что усилило беспокойство градозащитников, требующих скорейших мер по спасению аварийного памятника деревянной архитектуры. 

Следующее заседание состоится только через месяц. Активисты полагают, что процесс затягивается целенаправленно и что дача может успеть рухнуть до начала ремонта. В свою очередь, собственник Павел Матвеев пообещал привести на следующее заседание эксперта, который не поддерживает проведение противоаварийных работ в разрушающемся деревянном доме.

"Мы повторяем, что здание должно быть немедленно изъято у собственника и продано с торгов добросовестному покупателю, который отреставрирует объект. Мы уверены, что это уничтожение имеет умысел", - пишут градозащитники из "Живого города".

Дача Шауба (другое ее название  - дача Ташейт), построенная в 1913 году и признанная региональным памятником, расположена на Лахтинском проспекте, 115.

фото: citywalls.ru


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