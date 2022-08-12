Петербургские градозащитники недовольны переносом заседания по аварийной даче Шауба

Приморский районный суд провел еще одно заседание, посвященное судьбе дореволюционной дачи Шауба в Ольгино. Как сообщает Telegram-канал "Живой город", в качестве временной меры суд обязал собственника объекта обнести его забором, чему собираются поспособствовать представтели КГИОП. Этим решением и ограничилось слушание, что усилило беспокойство градозащитников, требующих скорейших мер по спасению аварийного памятника деревянной архитектуры.

Следующее заседание состоится только через месяц. Активисты полагают, что процесс затягивается целенаправленно и что дача может успеть рухнуть до начала ремонта. В свою очередь, собственник Павел Матвеев пообещал привести на следующее заседание эксперта, который не поддерживает проведение противоаварийных работ в разрушающемся деревянном доме.

"Мы повторяем, что здание должно быть немедленно изъято у собственника и продано с торгов добросовестному покупателю, который отреставрирует объект. Мы уверены, что это уничтожение имеет умысел", - пишут градозащитники из "Живого города".

Дача Шауба (другое ее название - дача Ташейт), построенная в 1913 году и признанная региональным памятником, расположена на Лахтинском проспекте, 115.

фото: citywalls.ru