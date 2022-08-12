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Новости 12 августа, 20:25

Смольный дал старт автоэкспедиции для разработки новых туристических маршрутов

фото ЗакС политика Смольный дал старт автоэкспедиции для разработки новых туристических маршрутов

Из Петербурга 12 августа отправилась автоэкспедиция по районам и регионам Северо-Западного федерального округа, прилегающим к Онежскому и Ладожскому озерам, передает пресс-служба комитета по развитию туризма. В поездке, которая охватит часть так называемого Серебряного ожерелья России, задействованы участники проекта ПУТИшествия.ru.

"Этот проект объединяет исторические города Северо-Запада, в которых сохранились уникальные памятники. Только в прошлом году в рамках этого маршрута было открыто для посещения почти сто достопримечательностей", - рассказал зампред профильного комитета Нана Гвичия.

В планы путешественников входит преодолеть более полутора тысяч километров, пересекая Ленинградскую, Вологодскую области и Карелию. В маршрут вошли, в частности, Рускеала, Медвежьегорск и Вытегра (всего - четыре десятка населенных пунктов). По возвращении участники экспедиции составят привлекшие их маршруты для других путешественников и выпустят фильм о своем турне.

фото: gov.spb.ru


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