Российский либертарианец сообщил, что его избили в Праге сторонники Путина

Активист Либертарианской партии России (ЛПР) Станислав Рудковский рассказал о случившемся с ним минувшей ночью инциденте в одном из пражских баров. В заведении у него возникла перепалка с местными националистами, которые поддерживают проводимую сегодняшней российской властью внешнюю политику. В результате конфликта, который начался из-за значка с украинским флагом на одежде Рудковского, к оппозиционеру, по его словам, применили физическую силу.

"Меня избили и пинали прямо на глазах у барменов. [Это были] чехи-националисты, запутинцы. Они орали, что я предатель и против единства славян", - написал участник скандальной сцены в своем аккаунте в социальной сети.

Рудковский не смог оперативно получить медицинского освидетельствования, без которого, в свою очередь, полицейские отказались принимать заявление.