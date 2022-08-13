За неделю суточная заболеваемость коронавирусом в России выросла на треть

За минувшие сутки в России выявили 28 694 случая заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлую субботу их насчитали 19 974. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 60 человек (на три больше, чем накануне). Сумели поправиться 16 874 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 7 147 новых больных, за ней следуют Петербург – 3 454 (на 225 больше, чем накануне), и Подмосковье - 2 467. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправилось 1 876 человек и скончались одинннадцать (накануне – девять).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.