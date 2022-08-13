ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:11

Беглов поздравил физкультурников с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил физкультурников с профессиональным праздником

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Всероссийского дня физкультурника, отмечаемого 13 августа, выступил с поздравительным обращением ко всем петербуржцам, причастным к спорту и поддержанию здорового образа жизни. По его оценке, во все времена город, имеющий "сильные спортивные традиции", воспитывал выдающихся атлетов и их наставников.

"Петербуржцы стремятся к здоровому образу жизни.  Не только залы и комплексы, но и уличные площадки очень востребованы жителями. Они никогда не пустуют. На них есть большой запрос. Мы будем продолжать их создавать", - пообещал чиновник.

По данным Беглова, почти половина горожан (2,3 млн человек) регулярно подерживают свою физическую форму и занимаются активным отдыхом. Всего в Петербурге числится порядка девяти тысяч спортивных объектов. Большой вклад в эту отрасль, считает губернатор, вносит ПАО "Газпром", по своей программе построившее 37 физкультурно-оздоровительных комплексов и собирающееся открыть еще два.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама