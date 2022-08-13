Беглов поздравил физкультурников с профессиональным праздником

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Всероссийского дня физкультурника, отмечаемого 13 августа, выступил с поздравительным обращением ко всем петербуржцам, причастным к спорту и поддержанию здорового образа жизни. По его оценке, во все времена город, имеющий "сильные спортивные традиции", воспитывал выдающихся атлетов и их наставников.

"Петербуржцы стремятся к здоровому образу жизни. Не только залы и комплексы, но и уличные площадки очень востребованы жителями. Они никогда не пустуют. На них есть большой запрос. Мы будем продолжать их создавать", - пообещал чиновник.

По данным Беглова, почти половина горожан (2,3 млн человек) регулярно подерживают свою физическую форму и занимаются активным отдыхом. Всего в Петербурге числится порядка девяти тысяч спортивных объектов. Большой вклад в эту отрасль, считает губернатор, вносит ПАО "Газпром", по своей программе построившее 37 физкультурно-оздоровительных комплексов и собирающееся открыть еще два.