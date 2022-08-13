С начала лета в России вырос импорт европейской косметики и лекарств

По результатам июня объем поставок косметики и лекарств из стран Евросоюза в Россию демонстрирует рост, несмотря на санкции, о чем пишет РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Eurostat. В сравнении с маем показатель продаж подскочил на 18%, в абсолютных цифрах составив 4,45 млрд евро. В свою очередь, майские цифры превышали апрельские. При этом в сравнении с июнем прошлого года июнь 2022-го применительно к импорту косметики и лекарств выглядит проигрышно: год назад в Россию завезли соответствующей продукции на 7,21 млрд евро.

Крупнейшими экспортерами косметики и медицинских препаратов нынешним летом выступают Германия, Италия и Польша, причем последняя заметно усилила свои позиции с начала военной спецоперации на Украине.

Отметим, что запрет Евросоюза на продажу косметики и парфюмерии в Россию касается только премиального сегмента, то есть товаров дороже 300 евро за единицу.