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Новости 17:37

Четверым петербургским полицейским предъявили обвинение по делу о растрате

фото ЗакС политика Четверым петербургским полицейским предъявили обвинение по делу о растрате

В Петербурге задержали четверых полицейских, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Все они имеют статус подозреваемых в деле, возбужденном по статье о растрате с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК). Фигурантов дела искали около пяти месяцев и нашли в четверг 11 августа.

По версии следствия, правоохранители тратили бюджетные деньги на бензин для своих знакомых. Ущерб от этих действий составил 4 тысячи рублей. 

Суд уже избрал меру пресечения подозреваемым: майора, подполковника и двух младших лейтенантов отпустили под подписку о невыезде.


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