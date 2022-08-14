Беглов поздравил петербургских строителей с профессиональным праздником

Руководитель Северной столицы Александр Беглов поздравил городских строителей с их профессиональным праздником. Речь градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

По мнению губернатора, отрасль, в которой задействованы строители, больше остальных демонстрирует стабильность экономики.

Невзирая на годы пандемии, петербургские специалисты ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья, отметил Беглов.

"За полгода в Петербурге введено 127 объектов общегражданского назначения. Большое достижение – серьезное сокращение дисбаланса между жилой и социальной застройкой. С 2019 по 2021 год введено или начато строительство 105 социальных объектов. В этом году планируется сдать 13 школ и 26 детских садов", – отчитался губернатор.

Кроме того, добавил Беглов, в городе за годы пандемии были возведены четыре новых стационара-трансформера.

Также градоначальник напомнил о развитии транспортной сети: не так давно была заложена первая шпала будущей трамвайной сети, которая свяжет Купчино и Славянку.

Резюмируя, Беглов пожелал строителям здоровья и благополучия.